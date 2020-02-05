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Китайская вирусная пневмония

ФАС выявила наибольшее завышение цен на медицинские маски в Дагестане

Как заявил замглавы ведомства Андрей Цариковский, оно составляет 650%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Самое серьезное завышение цены на медицинские маски по РФ зафиксировано в Республике Дагестан, оно составляет 650%, сказал в среду заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Ситуация вызывает опасения из-за того, что временами просто люди поддаются панике. Потому что как раз там, в тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть, находящихся рядом с КНР, рост есть, но он достаточно незначителен. А самая высокая зафиксированная на данный момент цена с завышением у нас была в Республике Дагестан - 650%", - сказал он.

По словам Цариковского, "когда такие завышения цен происходят во время чрезвычайных ситуаций, мы просто считаем это своего рода экономическим мародерством, будем поступать, как с мародерами, применим все меры антимонопольного регулирования", - добавил Цариковский.

За подобные действия, по словам Цариковского, аптечным сетям может грозить крупный штраф. "На данный момент, к сожалению, маски не входят в список тех первоочередных товаров, на которые регулируются цены. Но часто это [завышение цены] происходит по договоренности аптечных сетей и тогда мы будем считать, что это действия, которые подходят под понятие картеля, а это очень крупный штраф", - пояснил он.

Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Обращения граждан принимаются по телефону 8 (800) 550-99-03.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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