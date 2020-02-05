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"Лукойл" сообщил об ограничении отгрузок топлива с белорусских НПЗ

Как сообщили в российской компании, это связано с тем, что НПЗ республики не в полном объеме выполняют контрактные обязательства по поставкам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ограничения на продажу топлива в сети АЗС "Лукойла" на территории Белоруссии связаны с тем, что НПЗ страны не в полном объеме выполняют контрактные обязательства по поставкам, сообщили ТАСС в компании.

"Компания осуществляет закупки нефтепродуктов в Республике Беларусь в рамках долгосрочных контрактов с белорусскими НПЗ. Выполнение контрактных обязательств со стороны НПЗ осуществляются в настоящее время не в полном объеме", - говорится в комментарии.

Белорусская "дочка" компании ежедневно информирует госорганы об остатках нефтепродуктов на АЗС и нефтебазах, "одновременно обеспечивая загрузку станций и занятость персонала - граждан Белоруссии". "Компания находится в постоянном диалоге с белорусскими НПЗ с целью скорейшего разрешения ситуации с ограничением отгрузок", - заверили в "Лукойле".

Ранее белорусское издание tut.by сообщило о том, что ряд АЗС "Лукойла" ввели ограничения на продажу топлива. Издание отметило, что белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ.

Теги
БелоруссияРоссия
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