Пассажиропоток аэропортов Москвы с начала года вырос на 200 тыс. по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 6 млн пассажиров воспользовались московскими аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево с начала текущего года, что на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в среду в столичном департаменте транспорта по итогам еженедельного селекторного совещания под руководством заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"С начала года аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево воспользовалось более 6 млн пассажиров, что на 200 тыс. больше, чем за этот же период времени в прошлом году. Наибольший рост пассажиропотока в Домодедово - втором по популярности аэропорту в Московском авиационном узле. С начала года он принял 1,8 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году - тогда пассажиропоток составил 1,6 млн человек", - сказал собеседник агентства.

8 декабря 2019 года на внуковском направлении были запущены дополнительные рейсы поездов "Аэроэкспресс", повышение доступности аэропорта сразу отразилось на пассажиропотоке. "Число пассажиров аэропорта Внуково с начала года выросло на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2022 году у Внуково будет собственная станция метро, которую интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Это будет первый аэропорт в России, куда можно будет доехать на метро", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, с запуском в конце минувшего года движения по Московским центральным диаметрам стало удобнее добираться до Шереметьева. На данном направлении в будущем также ожидается увеличение пассажиропотока.