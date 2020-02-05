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Реализация нацпроектов поможет развитию строительной отрасли на Ставрополье

На территории края реализуется 11 национальных проектов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 5 февраля. /ТАСС/. Реализация национальных проектов на Ставрополье будет способствовать развитию строительной отрасли, сообщил министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко в среду на Градостроительном форуме Северного Кавказа.

"На территории Ставропольского края реализуется 11 национальных проектов, в шести из которых участвует Министерство строительства и архитектуры региона. Считаю, что реализация национальных проектов должна серьезно сдвинуть строительную область вперед, так как в рамках реализации практически всех нацпроектов осуществляется строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социального назначения и инфраструктуры, что в свою очередь является толчком для развития строительной отрасли", - сказал Савченко.

По его словам, только Министерство строительства края в 2020 году выступит распорядителем бюджетных средств на сумму около 6 млрд рублей. Министр отметил, что строительная отрасль в крае развивается, в ней на данный момент заняты около 100 тыс. человек.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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