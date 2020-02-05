МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Минск рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана по трубе. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он также сообщил, что Белоруссия и Россия в конце нынешней недели рассмотрят вопросы формирования цен на нефть и газ, белорусская сторона ожидает "стабилизации подходов" от российских поставщиков энергоресурсов.

"Мы справедливо ожидаем стабилизации подходов от наших поставщиков из Российской Федерации", - отметил вице-премьер.

4 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о запланированной на 7 февраля встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух государств встретятся в этот день в России.