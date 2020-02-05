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Ростовские виноделы впервые выпустили около 30 тыс. бутылок игристого вина ЗГУ

Всего же в прошлом году в регионе произвели 8,5 млн бутылок вина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Производители вина впервые выпустили около 30 тыс. бутылок игристых вин ЗГУ (защищенного географического указания) в Ростовской области, сообщила в среду на круглом столе, посвященном перспективам развития виноградарства и виноделия директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Согласно классификации в ФЗ № 490 вино подразделяется на столовое, ЗГУ и ЗНМП (защищенное наименование места происхождения). ЗГУ - маркировка вин, которые производятся в одном из семи крупных винодельческих регионов России. Бутылка с вином ЗГУ в отличие от столового должна иметь на этикетке указания года урожая и региональной принадлежности.

"По группе игристые вина с защищенным географическим указанием произведено порядка 30 тыс. бутылок, ранее такая продукция не производилась вообще", - cказала глава ведомства.

Также Теларова сообщила, что в области началось производство вин с защищенным наименованием места происхождения. "С четвертого квартала 2019 года одно предприятие начало производство этого [вин ЗМНП] вида продукции, 1,5 тыс. бутылок", - уточнила директор департамента.

Виноградники Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства в РФ. В 2019 году в регионе произвели 585 тыс. декалитров вина (8,5 млн бутылок), что на 9,5% больше, чем в 2018 году.

В регионе располагается ОАО "Цимлянские вина" - крупнейший в Ростовской области производитель шампанских и игристых вин. На виноградниках компании выращивается несколько десятков сортов винограда, в том числе такие автохтонные сорта винограда, как Цимлянский черный и Красностоп Золотовский.

Теги
РоссияРостовская область
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