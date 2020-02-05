Индия приняла принципиальное решение об участии в проекте "Восток ойл"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Индийская сторона приняла принципиальное решение об участии в проекте "Восток ойл", в скором времени будут согласованы параметры вхождения в проект. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в "Восток ойл", стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний. Ранее министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан сообщил, что Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл".

Помимо этого, "Роснефть" и Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти до конца 2020 года. Подписание состоялось в рамках визита главы "Роснефти" Игоря Сечина в Нью-Дели, в ходе которого также была проведена рабочая встреча с Дхармендрой Прадханом.

В ходе встречи стороны обсудили текущие совместные проекты "Роснефти" и индийских компаний, в числе которых "Сахалин-1", "Таас-Юрях", Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), "Дальневосточный СПГ" и Nayara Energy.

О "Восток ойл"

В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компании просили льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.

Как отмечала компания ранее, запасы и потенциальные ресурсы проекта "Роснефти" "Восток ойл" превышают 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента.