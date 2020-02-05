Кабмин рассмотрит поправки в бюджет для выполнения послания Путина

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабинет министров на следующей неделе рассмотрит поправки в бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию.

"На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки [в бюджет], и это уже с заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать динамику развитию экономики", - сказал глава кабинета министров на совещании президента с членами правительства.

Мишустин добавил, что правительство планирует как можно скорее доработать закон о защите капиталовложений.