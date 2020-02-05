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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Кабмин рассмотрит поправки в бюджет для выполнения послания Путина

Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что правительство планирует как можно скорее доработать закон о защите капиталовложений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабинет министров на следующей неделе рассмотрит поправки в бюджет, связанные с выполнением послания президента Федеральному собранию.

"На следующей неделе на заседании правительства мы планируем рассмотреть все эти поправки [в бюджет], и это уже с заложенными в бюджет ресурсами позволит усилить социальную поддержку наших граждан и придать динамику развитию экономики", - сказал глава кабинета министров на совещании президента с членами правительства.

Мишустин добавил, что правительство планирует как можно скорее доработать закон о защите капиталовложений.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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