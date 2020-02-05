Минкомсвязь разработает для россиян механизм отписки от спама

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует разработать механизм, который позволит гражданам отзывать согласие на обработку персональных данных, чтобы, в том числе оградить себя от спама. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"У меня, как у абонента, нет возможности пожаловаться [на телефонный спам], а у оператора - обязанности эти жалобы учитывать и блокировать такие звонки. То же самое касается большого количества смс-уведомлений, писем в почте. Мы должны предусмотреть механизм, чтобы от тех, кто это отправляет, был простой и доступный механизм отписки", - сказал он.

Для этого, предложил министр, необходимо сделать так, чтобы гражданин мог увидеть, кому он дал право использовать свои персональные данные, и мог отозвать согласие на их обработку. "Очень важен вопрос, когда мы даем согласие на использование персональных данных, во многих случаях соглашаемся, подписывая документы, но никакого действенного механизма отозвать это согласие нет. Мы должны придумать и проработать схему, чтобы видеть список организаций, кому мы дали согласие на использование персональных данных, и как мы можем это согласие отозвать, блокируя дальнейшую возможность их использования", - сказал он.

Шадаев пояснил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что механизмы в этом вопросе пока только прорабатываются и конкретики нет. "Если вас, например, спамят телефонными звонками, то их должен блокировать оператор, наверное. С смсками то же самое", - поделился своим мнением министр.