Недельная инфляция в РФ разогналась до 0,1% после двух недель на нулевом уровне

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Недельная инфляция в России в период с 28 января по 3 февраля 2020 года составила 0,1% после двух недель на нулевом уровне, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 0,5%.

В сопоставимом периоде прошлого года (с 29 января по 4 февраля 2019 года) Росстат также зафиксировал инфляцию в 0,1%.

По данным статистического ведомства, за прошлую неделю снизились цены на яйца куриные - на 2%, пшено - на 0,8%, мясо кур - на 0,6%, свинину, сахар-песок и рис шлифованный - на 0,3%, мороженую рыбу, маргарин, чай и печенье - на 0,1%.

Вместе с тем выросли цены на сыры - на 0,4%, макаронные изделия и крупу гречневую - на 0,3%, мясные консервы, пастеризованное молоко и хлеб - на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,6%, в том числе на огурцы - 6,9%, помидоры - 2,3%. В то же время лук репчатый стал дешевле на 0,2%.

Росстат также отмечает рост потребительских цен на проезд в общественном транспорте. Так, проезд в метро стал дороже на 2,8%, трамвае - на 2,6%, троллейбусе - на 2,2%, городском автобусе - на 1,8%.

Цены на бензин не изменились, а на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Прогноз Минэкономразвития

Согласно прогнозу Минэкономразвития , темпы роста потребительских цен в РФ продолжат снижаться в I квартале 2020 года, в январе инфляция составит 2,5-2,6% в годовом выражении, в целом в I квартале - 2,2-2,3%.

Ранее экс-глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что годовая инфляция в РФ в I квартале 2020 года опустится до 2,5% или ниже. По словам Орешкина, это связано со слабым совокупным спросом. Кроме того, он указывал на негативный импульс со стороны кредитования.