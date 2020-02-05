Комитеты СФ поддержали проект о выводе бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации поддержали без замечаний законопроект, предусматривающий в том числе вывод из-под статьи 210 УК РФ о преступных сообществах бизнес-структур, созданных не с целью совершения преступлений. Об этом сообщил в среду глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, а также комитеты Совета Федерации соисполнители поддержали без замечаний представленный проект федерального закона", - сказал Клишас журналистам.

Он подчеркнул необходимость скорейшего принятия этой инициативы. "Законопроект является результатом кропотливой работы различных государственных органов, особенно необходимо отметить вклад Верховного суда РФ и Генеральной прокуратуры РФ", - отметил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря 2019 года внес в Госдуму пакет законопроектов, касающихся смягчения санкций за нарушения валютного законодательства. В частности, статью 210 УК предлагается дополнить примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности по статье о создании преступного сообщества только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эта организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Помимо этого, законопроектом предлагается прописать в УК, что нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться преступлением только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении.