Около 80 компаний могут войти в реестр производителей органических продуктов в России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Число компаний, входящих в государственный реестр производителей органической продукции в РФ, может к концу лета 2020 года увеличиться с нынешних 19 до 80. Такая оценка содержится в сообщении Национального органического союза.

"Сейчас в него занесена информация о первых 19 компаниях, но и им понадобится время, чтобы создать правильную упаковку с маркировкой. Такая маркированная органическая продукция появится на рынке не ранее второго квартала 2020 года. Кроме того, по данным сертификационных компаний, сейчас в листе ожидания находятся еще 50-60 компаний - производителей, которые хотят пройти сертификацию как органические производители. К концу лета 2020 года мы уже вправе увидеть в реестре Минсельхоза около 80 компаний, которые будут иметь российскую сертификацию", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора союза Олега Мироненко.

В союзе напомнили, что с 1 февраля 2020 года на сайте Минсельхоза РФ заработал реестр производителей органической продукции. Внесение информации в реестр о производителе органики позволяет поставить на его продукции российский графический знак и QR-код, с помощью которого потребитель может оперативно через мобильный телефон получить информацию о производителе и продукции. "Если нет технической возможности воспользоваться QR-кодом, то можно просто зайти на сайт Министерства сельского хозяйства РФ и проверить наличие производителя органической продукции в реестре", - пояснил Мироненко.

По данным союза, до появления QR-кода представители ретейла будут спрашивать у производителей органики российский или зарубежный сертификат. Однако планируется, что уже к концу года у каждого российского производителя - поставщика должен быть в наличии российский сертификат. По мнению представителей ассоциации, сейчас реализовать все требования закона с точки зрения маркировки не представляется возможным, поэтому производители запросили у Роспотребнадзора и Минсельхоза РФ мораторий на проверки органической продукции на полках на один год, который необходим для отработки вопросов, связанных с сертификацией и внесением информации в реестр.

"Мораторий не означает, что можно нарушать правила. Этот срок дается для того, чтобы те производители, которые имеют европейский сертификат, успели получить российский сертификат, а те, кто прошел сертификацию, - сделать новые упаковки. Однако для тех производителей, которые ставили на свою продукцию отличительные знаки незаконно, закон уже станет ограничением. Кто не может подтвердить свою продукцию сертификатом, тот обязан отозвать ее с полок и переименовать ее, уже не используя название "органический", - пояснил Мироненко.

О законе

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).