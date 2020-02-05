Минск в феврале передаст Москве пакет документов по компенсации за "грязную" нефть

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белоруссия в течение текущего месяца передаст российской стороне полный пакет документов с расчетами на получение компенсации за "грязную" нефть. Об этом заявил в среду заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Думаю, в феврале полный пакет будет передан российской стороне, и мы получим ответ на наши вопросы", - отметил вице-премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Ляшенко пояснил, что во время встречи в январе с Дмитрием Козаком, занимавшим тогда пост вице-премьера РФ, были согласованы механизмы и формат подачи заявки о компенсации. "В рамках этого формата белорусская сторона подготавливает и передает документы", - сказал он.