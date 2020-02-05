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"Лукойл" заявил о стратегическом интересе к месторождениям в Туркменистане

Ранее сообщалось, что сотрудничеством с Туркменистаном также интересуются "Транснефть" и "Газпром"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" интересуется разработкой углеводородных запасов в Туркменистане, этот вопрос обсуждался в ходе рабочей поездки главы компании Вагита Алекперова в страну, говорится в сообщении компании.

Алекперов на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил о "стратегических интересах в Туркменистане, обладающем значительными запасами углеводородного сырья".

Ранее сообщалось, что сотрудничеством с Туркменистаном также интересуются "Транснефть" и "Газпром". В июне 2019 г. "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменнефть" в сфере бурения нефтяных и газовых скважин.

Российско-туркменская межправкомиссия в мае 2019 года зафиксировала обоюдную заинтересованность в тесном сотрудничестве в газовой сфере.

По данным ВР, доказанные запасы нефти в Туркменистане на конец 2018 года оценивались в 100 млн тонн, доказанные запасы газа - 688 трлн куб футов (1 куб фут = 0,02 куб м), что делает Туркменистан обладателем почти 10% мировых запасов природного газа.

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