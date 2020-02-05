Глава МВФ заявила, что коронавирус показал слабость глобальной интеграции

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ВАТИКАН, 5 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен вспышкой нового коронавируса, которая показала слабость глобальной интеграции. Об этом заявила в среду директор - распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в Ватикане с речью о новых приоритетах глобальной экономики.

"Теперь мы обеспокоены последствиями коронавирусной инфекции - вспышка не только привела к трагической гибели людей, но и подчеркнула слабость самой глобальной интеграции", - отметила она.

Говоря о мировой торговле, Георгиева указала: "Мы видим начало новой эры. Мир, в котором информационный поток становится более важным, чем физическая торговля, а услуги становятся основным двигателем глобальной торговли". Глава МВФ также подчеркнула важность инклюзивности торговли.