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Китайская вирусная пневмония
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Поставки чеснока из Китая в случае перебоев заместит импорт из других стран

Глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков уточнил, что чеснок, который продается в России, на 90% импортный

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские торговые сети не испытывают дефицита чеснока, в случае перебоев с поставками из-за распространения коронавируса нового типа в Китае его поставки могут быть заменены импортом из других стран. Такую точку зрения ТАСС высказал глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

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"На данный момент в торговых сетях дефицита чеснока из-за коронавируса нет. Поставки идут в штатном режиме стабильными партиями. В случае полного прекращения поставок китайского чеснока на российский рынок, выпадающие объемы торговые операторы будут стараться заменить поставками из других стран", - сообщил он.

По словам Вострикова, чеснок, который продается в России, на 90% импортный, а российские производители пока обеспечивают только порядка 10% отечественного рынка чеснока. "Крупнейшим поставщиком чеснока в Россию является Китай. Объем поставок данного вида продукции по итогам 11 месяцев 2019 года превысил 33,7 тыс. тонн и $47,9 млн соответственно. На втором месте по импорту чеснока находится Иран (6,7 тыс. тонн и $9,9 млн соответственно), на третьем - Египет (4,7 тыс. тонн и $6,8 млн)", - пояснил он.

Средняя цена на чеснок в рознице, отметил глава Руспродсоюза, сегодня стабильна и составляет порядка 230 руб. за кг. "Такая динамика сопоставима со средним показателем прошлого года", - отметил эксперт.

По данным генерального директора группы компаний "Мое Лето", которая специализируется на производстве свежих овощей и грибов, Вагифа Бикулова, в 2019 году общий объем импортируемого Китаем чеснока составил 53 тыс. тонн, из этого количества около 38 тыс. тонн было поставлено на российский рынок. Сейчас, по его словам, дефицита чеснока в России нет и проблем с его импортом не ожидается. "В случае перебоев с китайскими поставками, есть вероятность, что чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет. Такие страны, как Египет, Узбекистан, Аргентина или Испания могут стать альтернативными поставщиками, которые также помогут восполнить импорт из Китая", - считает Бикулов.

Согласно его прогнозам, российское производство чеснока начнет расти только в 2021 г. "Возможные проблемы с поставкой чеснока из Китая могут стать дополнительным стимулом для российских производителей развивать данный сегмент", - предположил он.

Краткосрочная приостановка поставок не приведет к дефициту, считает генеральный директор агрохолдинга "АФГ Националь" Юрий Белов. "Некоторые запасы чеснока в России есть, хранится он хорошо, поэтому краткосрочную приостановку поставок из Китая (до квартала) страна переживет нормально. Частично заместить китайский чеснок могут Иран, Египет, Узбекистан и Азербайджан, которые в 2019 году нарастили свою долю в общем объеме импорта. К тому же в последние годы интерес к чесноку появился у российских сельхозпроизводителей", - пояснил ТАСС Белов.

Позиция ретейла

Ранее представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Metro, "Ашана" и "Ленты" в разговоре с ТАСС отметили, что не ожидают дефицита чеснока в случае появления ограничений на поставки из Китая, а также надеются заместить возможные выпадающие объемы как поставками из других стран, так и за счет российских аграриев. В "Магните", импортирующем чеснок преимущественно из Китая, также отметили, что "компания будет искать возможности заместить китайский чеснок продукцией из других стран". Ретейлер "О'кей" сообщил, что не осуществляет прямой импорт овощей и фруктов из Китая (поставки продукции этой категории производятся из Турции, Египта, Израиля, Эквадора, Аргентины и других стран).

В X5 Retail Group отметили, что в настоящий момент не испытывает сложностей с логистикой. "Однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить китайский чеснок аналогичным по качеству и цене", - сказал представитель компании.

В новость были внесены изменения (17:28 мск) — добавлены комментарии компаний "Мое лето" и X5 Retail Group.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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