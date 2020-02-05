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Китайская вирусная пневмония

Еврокомиссар: пока невозможно оценить экономические последствия коронавируса

Паоло Джентилони назвал ситуацию с торговлей, Brexit и новым заболеванием "неопределенной"
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БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Евросоюз пока не может серьезно оценить экономические последствия для сообщества распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Торговля, Brexit (выход Великобритании из ЕС - прим. ТАСС) и коронавирус - здесь мы пока не можем серьезно оценить последствия. Ключевое слово в этой ситуации - "неопределенность", - сказал он.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

Ряд государств, в том числе Россия, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан. 5 февраля в Тюменскую область было доставлено 144 человека, в том числе граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины.

 

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Китайская вирусная пневмония
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