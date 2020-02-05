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Глава ЕЦБ заявила, что коронавирус добавляет неопределенности в экономику

МВФ следит за ситуацией вокруг распространения вируса и оценивает риски, отметила Кристин Лагард

ТАСС, 5 февраля. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что распространение коронавируса привносит неопределенность в экономику. Ее слова в среду приводит агентство Bloomberg.

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"В то время как угроза торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, видимо, уменьшилась, коронавирус добавляет неопределенности", - сказала глава ЕЦБ. Она добавила, что МВФ следит за ситуацией вокруг распространения вируса и оценивает все возможные риски.

В связи с рекомендациями китайских властей, на заводах в КНР таких крупных западных компаний как Renault, Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme), Airbus, Hyuindai было приостановлено производство. Многие фирмы ограничили до минимума количество командировок своих сотрудников в Китай, а также перевели часть персонала на удаленную работу. По оценке Bloomberg из-за вспышки заболевания потребление нефти в Китае снизилось на 20%. Этот фактор, а также ограничение авиаперевозок в Китай, по мнению экспертов, приведет к тому, что цена барреля нефти без активных мер ОПЕК опустится ниже $50. В начале недели торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня открылись обвалом котировок более чем на 8%, а основные показатели Токийской фондовой биржи достигли трехмесячного минимума.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева выразила уверенность в устойчивости экономики Китая, несмотря на вспышку заболевания, вызванного новым коронавирусом. Она отметила, что МВФ поддерживает меры, принимаемые КНР для борьбы с инфекцией, а также действия в финансовой сфере.

Теги
СШАИранКитайЛагард, Кристин
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