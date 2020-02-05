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Минфин разместил ОФЗ двух выпусков

Речь идет об ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 24021 и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на сумму 62,372 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 110,59 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 100,8526% от номинала. Выручка от размещения составила 62,976 млрд рублей.

Также ведомство разместило на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года на сумму 53,871 млрд рублей. Спрос достиг 79,961 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 111,39% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,22% годовых. Выручка от размещения составила 61,193 млрд рублей.

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