Ростех поставил российским нефтегазовым компаниям системы борьбы с беспилотниками

"Антидроны" против "роя". Россия выходит на мировой рынок систем борьбы с беспилотниками

"Уже поставлены комплексы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах ТЭК. В настоящее время прорабатываются новые поставки", - сообщили в концерне.

В ноябре прошлого года Ростех представил комплексы "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", "Луч" и "Купол" потенциальным заказчикам, в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, "Роснефти", "Транснефти", "Сургутнефтегазу" и другим.

Разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км. Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и анализ сигналов, выявляя радиоизлучение дронов, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать беспилотники, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.

Минэнерго РФ после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии объявило о планах разработать законопроект о несанкционированных полетах беспилотников над объектами ТЭК. По словам замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, ограничения могут быть введены уже весной 2020 года.