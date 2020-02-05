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Ростех поставил российским нефтегазовым компаниям системы борьбы с беспилотниками

Мобильные комплексы могут обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" осуществил первые поставки российским нефтегазовым компаниям мобильных комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

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"Уже поставлены комплексы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам в интересах ТЭК. В настоящее время прорабатываются новые поставки", - сообщили в концерне.

В ноябре прошлого года Ростех представил комплексы "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО", "Сапсан-Бекас", "Луч" и "Купол" потенциальным заказчикам, в том числе Минобороны, Росгвардии, крупнейшим аэропортам, "Роснефти", "Транснефти", "Сургутнефтегазу" и другим.

Разработки способны обнаруживать, идентифицировать и подавлять беспилотники на расстоянии до 30 км. Комплексы мониторят радиообстановку, цифровую обработку и анализ сигналов, выявляя радиоизлучение дронов, могут определять местонахождение оператора и обнаруживать беспилотники, которые осуществляют полет в режиме радиомолчания или маскируют свой радиосигнал под другие источники.

Минэнерго РФ после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии объявило о планах разработать законопроект о несанкционированных полетах беспилотников над объектами ТЭК. По словам замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, ограничения могут быть введены уже весной 2020 года.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
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