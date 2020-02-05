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Цифровая трансформация 2030

"Россети" планируют запустить цифровую подстанцию в Воронеже в июне

Ее мощность составит 110 кВ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Компания "Россети Центр" (входит в группу "Россети") намерена открыть цифровую подстанцию "Спутник" стоимостью почти 700 млн рублей в Воронеже в июне 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В июне 2020 года в Воронеже будет введена в эксплуатацию новая современная подстанция "Спутник" мощностью 110 кВ, строительство которой велось в рамках пилотного проекта по цифровизации электросетей. Сейчас там идут пуско-наладочные работы", - говорится в сообщении.

С ходом строительства объекта в среду ознакомились генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Ввод в эксплуатацию нового объекта повысит надежность электроснабжения одного из самых густонаселенных районов города, а также обеспечит возможность дальнейшего развития городской территории. Подстанция оснащена высоконадежной распределенной системой релейной защиты и автоматики с автоматизированной системой управления.

Цифровая трансформация

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияВоронежская областьЦифровая трансформация 2030
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