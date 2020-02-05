Координация с кабмином не повлияет на независимость ЦБ при принятии решений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Координация с правительством РФ ни в коей мере не повлияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики, отмечается в сообщении Банка России.

"Банк России и правительство выступили с взаимными инициативами. Со своей стороны, мы выступили с предложением о создании совместной рабочей группы с правительством по вопросам развития финансового рынка и его участия в ускорении экономического роста", - отмечается в сообщении.

При этом ЦБ приветствует инициативу правительства о более тесном взаимодействии. "Обмен информацией и оценками процессов в экономике позволит и нам и правительству принимать более точные решения в рамках своих компетенций. Эта степень координации ни в коей мере не влияет на независимость Банка России при принятии решений в сфере денежно-кредитной политики", - добавили в ЦБ.

Ранее сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ договорилось с ЦБ создать постоянно действующий механизм консультаций для обеспечения макроэкономической стабильности. По его словам, реализация мер по развитию рынка будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику, "поэтому потребуется тонкая совместная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции".