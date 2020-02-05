Белоусов попросил поддержки президента для стимулирования роста инвестиций госкомпаний

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов попросил поддержки президента Владимира Путина для стимулирования роста инвестиций со стороны госкомпаний.

"Планируем усилить работу по этому направлению, включая анализ расходования инвестиционных средств [госкомпаний], через участие [государства] в [их] советах директоров", - сказал он, выступая на совещании главы государства с членами правительства.

"Безусловно, не нарушая интересы развития самих компаний, интересы других, в том числе миноритарных акционеров. Но все же, уважаемый Владимир Владимирович, здесь нам особенно потребуется поддержка президента", - подчеркнул первый вице-премьер.

Белоусов особо отметил важность работы с компаниями с государственным участием по их инвестиционным программам. На их долю приходится сегодня около 25% всех инвестиций в стране. "Это наши компании, где российское правительство имеет представительство. При этом есть госкомпании, которые не только не наращивают капиталовложения, но и регулярно их сокращают", - посетовал первый вице-премьер.

По его словам, в правительстве понимают, что существуют инвестиционные циклы компаний, приоритеты развития, что есть потребность бюджета и выплата дивидендов. "И все же цель ускорения инвестиций в стране должна быть общей для всех, а не только для правительства", - считает Белоусов.