Белоруссия не видит серьезных проблем с поставками продовольствия в Россию

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не видит серьезных проблем с доступом своего продовольствия на рынок России, все возникающие вопросы решаются в конструктивном ключе. Об этом заявил в среду журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов.

"Любые проблемы, которые в наших двусторонних отношениях возникают, они снимаются оперативно. На сегодня у нас особых ограничений нет. Мы видим рост экспорта, причем взаимного: и российского к нам, и белорусского в Российскую Федерацию", - отметил Богданов.

По его словам, ветеринарные службы и министерства сумели наладить работу. "И в прошлом году у нас особых потрясений, молочных, мясных войн, таких как раньше, не было", - сказал Богданов. По его словам, "часто проходят двусторонние встречи двух министров, специалистов министерств". "На постоянной связи находятся руководители Россельхознадзора и департамента ветеринарного надзора нашей страны. И все вопросы решаются достаточно быстро", - указал представитель белорусского министерства.

Белоруссия в 2019 году увеличила поставки продовольствия в Россию на 3% - до $4,3 млрд.