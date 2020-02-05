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Китайская вирусная пневмония

Госдума запросит у ФАС мониторинг цен на продукты в приграничных с КНР субъектах РФ

В протокольном поручении нижней палаты парламента. в частности, отмечается, что на территории ДФО возникает угроза дефицита овощей и фруктов, ранее импортируемых из Китая

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике запросить в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) информацию по данным мониторинга цен на фрукты и овощи в приграничных с Китаем субъектах РФ и мерах, предпринимаемых для недопущения роста цен. Поручение было инициировано депутатами от фракции ЛДПР во главе с Андреем Андрейченко.

"На территории ДФО возникает угроза дефицита овощей и фруктов, ранее импортируемых из КНР. В связи с распространением коронавируса предприняты меры по закрытию пунктов пропуска приграничных субъектов ДФО, из-за чего приостановлены, в том числе, грузовые перевозки", - говорится в тексте поручения. Запасы завезенной ранее продукции начали истощаться, в связи с чем зафиксированы случаи роста цен, в частности на помидоры более чем в два раза, отмечается в поручении.

"Резкое увеличение цены овощей и фруктов, являющихся составной частью потребительской корзины, тем более в зимний период, крайне недопустимо", - указывается в документе.

Теги
РоссияКитайАндрейченко, Андрей ВалерьевичКитайская вирусная пневмония
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