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Инвесторы планируют открыть около 4 тыс. рабочих мест на предприятиях в Тульской области

Инвестиционные проекты в регионе планируют реализовать к 2023 году

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. новых рабочих мест планируется открыть в Тульской области до 2023 года на создаваемых производствах. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет свыше 80 млрд рублей, сообщил в среду на пресс-конференции министр промышленности и науки региона Андрей Платов.

"В регионе уже запущен ряд инвестиционных проектов, которые к 2023 году планируется реализовать, это позволит создать почти 4 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. Среди крупных проектов хочется отметить инвестпроект "Щекиноазот" по созданию производства азотной кислоты и аммиачной селитры, ввод в эксплуатацию которого планируется в 2022 году, а также выпуска метанола и карбамида. Около $1 млрд составит объем инвестиций, будет создано около 700 рабочих мест к 2023 году", - сказал Платов.

Еще около 800 рабочих мест в 2022 году, по его словам, планирует открыть предприятие "Мехмаш" на производстве продукции для нефтегазовой промышленности, объем инвестиций в проект составят 1,5 млрд рублей. Порядка 1,25 млрд рублей направит компания "Промет" в создание завода по выпуску металлических дверей, где в 2021 году трудоустроят около 500 человек.

В среднем от 20 до 80 рабочих мест также планируется создать в результате реализации инвестпроектов на производственных площадках "Туламашзавода", "Аэрозоль Новомосковск", Unilever и ряда других компаний, добавил министр.

Теги
РоссияТульская область
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