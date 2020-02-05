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Китайская вирусная пневмония

Эксперты: цена нефти Brent может опуститься ниже $50 из-за фактора коронавируса

В НКР заявили, что вероятное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ сможет только поддержать цены, но не вернуть их в зону выше $60 за баррель

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Цена на нефть марки Brent может опуститься ниже $50 за баррель под влиянием фактора распространения коронавируса, сообщает пресс-служба рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"В случае, если потребление и импорт нефти в КНР останутся на текущих низких уровнях в течение ближайших 30-50 дней, возможно падение цен на Brent ниже $50 за баррель", говорится в сообщении.

Тогда, отмечают в НКР, вероятное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ сможет только поддержать цены, но не вернуть их в зону выше $60 за баррель, особенно при сохранении избыточного предложения на мировых рынках в результате высоких поставок из США и других стран, не входящих в ОПЕК.

В агентстве отмечают, что текущий спад потребления углеводородов в Китае в связи с карантином из-за коронавируса в крупных городах может вызвать дальнейшее снижение цен на нефть, а также привести к сокращению экспорта российской нефти в Китай в 2020 году.

По мнению НКР, ослабление деловой и туристической активности в Китае может снизить потребление нефти и в Юго-Восточной Азии. Из-за этого глобальное сокращение спроса на нефть может оказаться еще значительнее, если к китайскому снижению импорта на 2,5-2,7 млн баррелей в сутки в декабре 2019 года - январе 2020 года добавится снижение на 0,8-1,2 млн баррелей в сутки в других странах региона.

Сокращению объемов экспорта российской нефти на азиатские рынки может также способствовать исключение Министерством финансов США китайской компании Cosco Shipping Tanker (управляет большим флотом нефтетанкеров, в том числе крупнотоннажных) из черного списка, в который она была внесена в сентябре 2019 года. В результате стоимость перевозки нефти может существенно снизиться, уменьшив и конечную цену на нефть.

Кроме того, одним из условий торговой сделки Вашингтона и Пекина было увеличение импорта Китаем американских энергоносителей, что в условиях снижения потребления топлива в КНР может привести к вытеснению нефти других производителей, в том числе российских, говорится в сообщении.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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