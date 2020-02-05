DNV GL запустила интерактивную аналитическую платформу для солнечной энергетики

ТАСС, 5 февраля. DNV GL объявила о запуске нового онлайн-решения для повышения точности анализа статистических данных и ключевых показателей эффективности солнечных электростанций Solar Resource Compass. Об этом сообщило издание PV Tech.

Платформа Solar Resource Compass позволяет пользователям легко сравнивать данные по выработке солнечной энергии разными источниками в зависимости от геолокации по всей территории США. Результаты анализа могут быть представлены в виде таблиц, диаграмм и интерактивных карт. При разработке решения DNV GL использовала исторические данные за 20 лет, что позволило выявить основные тренды и возможные статистические выбросы для корректировки данных.

Аналитические алгоритмы решения DNV GL основаны как на стандартных отраслевых моделях, так и на собственных разработках компании и позволяют учитывать множество внешних факторов, таких как коэффициент потерь, связанных с запылением и выпадением осадков. При этом данные Solar Resource Compass могут быть использованы на любой стадии реализации солнечных проектов - от технико-экономического обоснования их целесообразности до повышения эффективности экранирования при установке солнечных панелей.

На сегодняшний день доходность солнечных проектов сравнительно невелика, в связи с чем инвесторы и владельцы электростанций уделяют особое внимание точности оценок ключевых количественных показателей и применению передовых аналитических решений.