Хуснуллин выступил против предложений по интеграции некоторых российских регионов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Соседствующим регионам РФ нет надобности объединяться друг с другом, при этом им следует находить пути взаимодействия. Такое мнение высказал в среду вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

"Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть, надо находить пути взаимодействия", - сказал он.

"Понятно, что крупные агломерации - московская, петербургская, екатеринбургская, казанская - должны работать по правилам как агломерация, - продолжил Хуснуллин. - Потому что [такие] территориальные образования [как], скажем, Петербург и Ленинградскую область нельзя <...> отдельно рассматривать, они должны по каким-то вопросам работать вместе".

В качестве примера Хуснуллин упомянул Москву и Московскую область, которые взаимодействуют "по программе развития транспортного узла, а также по инженерным коммуникациям, дорогам и миграции рабочей силы". "Мы же выстроили отношения Москвы и Московской области. Для этого все полномочия сегодня есть", - добавил вице-премьер.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил уравнять тарифы на коммунальные услуги и социальные льготы региона с Санкт-Петербургом. Помимо этого, губернатор считает целесообразным финансировать транспортные развязки на границе субъекта и Петербурга в соотношении 50 на 50 с городом, привлекая при этом федеральные средства. Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что власти города и Ленинградской области начали работать над интеграционным планом, который позволит синхронизировать деятельность регионов в сферах социальной политики, транспортной инфраструктуры, обращения с отходами, здравоохранения и других.