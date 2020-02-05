{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФАС заявили, что Минтранс ограничил конкуренцию на закупке стоимостью 22,9 млн рублей

Служба рассмотрела жалобу компании "ПромКомплект" на действия ведомства при закупке мебели

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ нарушил требования к заявкам участников на госзаказ по закупке мебели на сумму 22,9 млн рублей, что привело к ограничению конкуренции. К таким выводам пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"ФАС России рассмотрела жалобу компании "ПромКомплект" на действия Министерства транспорта Российской Федерации при закупке мебели на 22,9 млн рублей, - говорится в сообщении регулятора. - Заказчик допустил ряд нарушений в инструкции к заполнению заявки на участие в закупке и в требованиях к товарам".

В ФАС пояснили, что инструкция не содержала указаний на порядок заполнения характеристик товара, который необходимо поставить, а в документации есть техническая ошибка. Также в проекте контракта не был указан порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Кроме того, в документе некорректно установлена ответственность заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

"Ненадлежащим образом сформированная инструкция привела к неправомерному отказу в допуске к участию в закупке двум участникам", - отметили в регуляторе.

Как сообщил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, заказчику предписано пересмотреть заявки участников и устранить нарушения в проекте контракта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Россети" направили около 290 млн рублей на развитие энергокомплекса КЧР в 2019 году
Средства пошли на строительство и ввод в эксплуатацию почти 75 км воздушных линий электропередачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС