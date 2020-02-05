В ФАС заявили, что Минтранс ограничил конкуренцию на закупке стоимостью 22,9 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ нарушил требования к заявкам участников на госзаказ по закупке мебели на сумму 22,9 млн рублей, что привело к ограничению конкуренции. К таким выводам пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"ФАС России рассмотрела жалобу компании "ПромКомплект" на действия Министерства транспорта Российской Федерации при закупке мебели на 22,9 млн рублей, - говорится в сообщении регулятора. - Заказчик допустил ряд нарушений в инструкции к заполнению заявки на участие в закупке и в требованиях к товарам".

В ФАС пояснили, что инструкция не содержала указаний на порядок заполнения характеристик товара, который необходимо поставить, а в документации есть техническая ошибка. Также в проекте контракта не был указан порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Кроме того, в документе некорректно установлена ответственность заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

"Ненадлежащим образом сформированная инструкция привела к неправомерному отказу в допуске к участию в закупке двум участникам", - отметили в регуляторе.

Как сообщил начальник управления контроля размещения госзаказа ФАС Артем Лобов, заказчику предписано пересмотреть заявки участников и устранить нарушения в проекте контракта.