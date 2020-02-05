Бизнесмен Троценко продал свой пакет в Petropavlovsk компании "Южуралзолото"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совладелец корпорации Aeon бизнесмен Роман Троценко продал свой пакет акций (22,37%) и конвертируемых облигаций (5,97%) золотодобытчика Petropavlovsk группе компаний "Южуралзолото". Это следует из сообщения компании.

В золотодобытчике Троценко и его структурам в общей сложности принадлежало 28,34%.

Стороны заключили соответствующее соглашение 3 февраля, указано в сообщении.

Накануне стало известно, что структуры бизнесмена вывели из-под РЕПО у европейской структуры банка ВТБ 9,06% акций, которые находились у него с 2017 года.

Структура Троценко купила долю в 22,4% в Petropavlovsk у его предыдущего основного акционера, казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, в конце июля 2019 года. Троценко также не исключал возможность увеличения своей доли в компании и говорил о ее перспективности.

О компаниях

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Основные активы Petropavlovsk сосредоточены в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".

Второй крупнейший акционер золотодобытчика - структуры Prosperity с долей 15,23%.

Активы ЮГК расположены в Челябинской области (действующие месторождения - Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан), в Республике Хакасия (ОАО "Коммунаровский рудник"). Группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае.