Хуснуллин намерен ускорить реализацию федеральной целевой программы развития Крыма

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, ставший куратором Крыма и Севастополя, намерен ускорить реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию полуострова, сообщил он в среду в эфире телеканала РБК.

Хуснуллин 4 февраля встретился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил с ним, в том числе, проблемы реализации ФЦП. В своем инстаграм-аккаунте вице-премьер написал, что планирует провести в ближайшее время в Крыму совещание по реализации целевой программы и национальных проектов. Источник ТАСС во властных структурах полуострова уточнял, что встреча запланирована в феврале.

"Все возможности для развития Крыма есть, финансовые ресурсы выделены, административные выделены. Надо просто организовать работу, сделать ее более скоординированной, снять те препоны, которые мешают, а они есть, административные барьеры. У меня есть конкретные предложения, что нужно сделать, чтобы программу развития Крыма все-таки подтолкнуть, сделать более быстрой, более динамичной", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что за те дни, что находится на посту, уже ознакомился с вопросами, касающимися полуострова. "По Крыму мне проблемы понятны, потому что Москва занимается Крымом не первый год. Я туда несколько раз выезжал, достаточно хорошо представляю, что там происходит", - уточнил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин 21 января назначил Хуснуллина вице-премьером. До этого он занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. В январе стало известно, что он будет куратором Крыма в правительстве РФ.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.