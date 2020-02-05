Штаб для работы над "зависшими" мерами по улучшению делового климата появился в МЭР

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Штаб для работы над устранением "зависших" мероприятий по трансформации делового климата, которые находятся на стадии межведомственного согласования, создан в Минэкономразвития. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Большинство мероприятий отработаны с бизнес-объединениями, но "зависли" из-за согласования, точнее, несогласования, между ведомствами. Штаб этой работы уже создан в Минэкономразвития, будем работать в штабном, еженедельном режиме для того, чтобы разблокировать эту ситуацию", - сказал Белоусов.

Он также отметил необходимость ускорения реализации дорожных карт в рамках механизма "Трансформация делового климата", который предусматривает 229 мероприятий, объединенных в конкретные направления либерализации бизнес-среды.

По словам Белоусова, приоритетным является снятие тех регуляторных барьеров, которые особенно беспокоят инвесторов и сдерживают развитие новых видов деятельности. Это прежде всего, защита прав собственности, законодательство о банкротстве, улучшение работы третейских судов, переход на риск-ориентированный подход в надзорах, регулирование оборота результатов интеллектуальной деятельности и ряд других.

Правительство РФ в январе 2019 года утвердило план трансформации делового климата. Его целью является снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе устранение избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований, содержащихся в нормативных правовых актах. Всего план включает 16 приоритетных направлений, в том числе таможенное администрирование и налоговое, международную торговлю и экспорт, содействие развитию малого и среднего бизнеса и другие.