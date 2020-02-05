ФАС будет выявлять случаи двойного качества товаров, реализуемых одним брендом в РФ и ЕС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. ФАС продолжит проверять международные бренды, реализующие в России свою продукцию, на отсутствие "двойных стандартов", когда товары, продающиеся на территории РФ отличаются по качеству, составу и условиям использования от их же аналогов за рубежом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

4 декабря ФАС вынесла предупреждения производителям Persil, Ariel и Lindt из-за того, что они не информируют потребителей в России о том, что предлагаемый в РФ товар не является таким же, который производится и реализуется в странах ЕС, в то время как соответствующая информация указывается на упаковке "немецкий стандарт качества" на порошке Persil (РФ), "№1 в Европе (по продажам)" на порошке Ariel (РФ).

"Пока не проверяли, но в планах такое есть", - сказал представитель ФАС, отвечая на вопрос, не проверяла и не заметила ли ФАС у других производителей "двойных стандартов" в отношении качества.

Как сообщили в ФАС, Lindt&Sprungli продлили срок исполнения предупреждений о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, до 1 марта, а Procter&Gamble и Henkel до 31 марта.

Ранее замглавы ФАС Андрей Кашеваров отмечал, что в случае возбуждения дела производителям может грозить штраф от 100 до 500 тыс. рублей. По его словам, у компаний есть выбор - либо производить товар в том же составе, что и в странах Западной Европы, где он продается, либо внести на упаковку соответствующее обозначение, которое не будет вводить потребителя в заблуждение относительно бренда в других странах.