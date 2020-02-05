МТС приобрела 51% регионального фиксированного оператора "Зеленая точка"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Компания МТС приобрела 51% уставного капитала группы компаний "Зеленая точка", которая предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в ряде регионов РФ. Об этом говорится в сообщении МТС.

Сумма сделки не раскрывается. В рамках опционного соглашения МТС имеет право на приобретение оставшихся 49% ГК "Зеленая точка" в течение трех лет.

"Зеленая точка" объединяет 13 операторов связи под различными брендами в 12 городах: в Ставрополе, Михайловске, Невинномысске, Элисте, Тамбове, Белгороде, Липецке, Уфе, Нефтекамске, Белорецке, Томске и Владивостоке.

"Фиксированные сервисы, которые МТС предоставляет в более чем 200 городах России, - важная часть формирующейся пользовательской экосистемы МТС и фундамент для дальнейшего развития конвергенции, комплекса сервисов умного дома и развлекательных продуктов, - прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, чьи слова приводятся в сообщении.