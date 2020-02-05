Пустующая часть Северо-Крымского канала может стать новым водохранилищем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из рек полуострова, чтобы использовать ее для полива полей и садов, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин журналистам в среду на выставке "АгроЭкспоКрым".

В первой декаде ноября прошлого года синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль ранее в среду сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он отметил, что ситуация штатная, при этом призвал бережно расходовать воду.

В пресс-службе администрации города сообщили, что разрабатывают планы по снижению расхода воды для жилого сектора, ограничения не коснутся социальных объектов.

"Мы имеем на год - два программу, которая проходит экспертизу: все реки, которые уходят в Сиваш или Черное море, сберегать. У нас есть большая протяженность Северо-Крымского канала, и мы хотим его заполнять и сохранять воду. И летом наши хозяйства смогут брать ее для полива. Это один из вариантов, и он имеет право на жизнь", - сказал Рюмшин.

Он уточнил, что на начало 2014 года в Крыму было 400 тыс. га орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. После того, как Украина ввела водную блокаду полуострова и перекрыла Северо-Крымский канал, площади кратно сократились Сейчас в регионе орошается около 20 тыс. га, но ежегодно добавляется 3-5 тыс. га.

"Сегодня у нас есть три источника [орошения]: дождевые осадки, очистные сооружения, которые очищают стоки, и подземные скважины - скважин мы имеем достаточно", - добавил Рюмшин. Он отметил, что для садоводов и виноградарей ставится задача переходить на систему капельного орошения, которая позволяет использовать меньше воды. Для полива аграрии накапливают воду в специальных прудах-накопителях.

В свою очередь председатель комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Республики Крым Юрий Мигаль сообщил ТАСС, что снижение уровня воды в водохранилище, обеспечивающем Симферополь, не отразится на работе сельхозяйственных предприятий региона, так как они обеспечиваются водой из других источников. Он также отметил, что власти республики предпринимают все необходимые меры по урегулированию вопросов водоснабжения.