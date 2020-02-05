Росавиация уведомила авиакомпании о запрете чартеров в Китай с 14 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто с 14 февраля, говорится в телеграмме руководителя Росавиации Александра Нерадько (копия есть у ТАСС) российским авиакомпаниям.

С 1 февраля были запрещены некоторые регулярные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Минтранс РФ разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывезти российских граждан с территории КНР.

"В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 3 февраля 2020 года информирую, что с 14 февраля 2020 года с 00:00 по московскому времени вводится временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с территории РФ на территорию Китайской Народной Республики и в обратном направлении", - уточняется в телеграмме.

В ней также указывается, что авиакомпании должны проинформировать пассажиров - граждан РФ и Китая - о запрете.

Ранее о возможном запрете с 14 февраля чартеров из России в Китай заявила председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ Татьяна Голикова.