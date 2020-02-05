В Минвостокразвития рассказали, что позволит устранить дефицит субсидируемых билетов в ДФО

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Планирование субсидий на авиаперевозки на несколько лет вперед позволит устранить дефицит билетов на дальневосточных направлениях, так как продажи билетов при долгосрочной программе не будут приостанавливаться каждый год, а в самом документе можно закрепить достаточное финансирование. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

В среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что программы субсидирования авиарейсов в России могут быть объединены, их финансирование могут утверждать сначала сразу на три, а потом на пять лет. Сейчас объем и маршруты субсидирования определяются ежегодно.

"Было озвучено предложение по изменению сроков программы субсидирования. Минвостокразвития однозначно поддерживает эту инициативу Минтранса. В ноябре - декабре, когда формируется потребность на следующий год, люди не могут купить билеты: на ближайшие месяцы они заканчиваются, а на следующий год - еще не продаются. Новая программа позволит решить эту проблему", - сообщили в пресс-службе министерства.

В Минвостокразвития надеются, что программа сможет решить и проблему недостаточного финансирования. По данным ведомства, на льготные перевозки на Дальний Восток ежегодно требуется не менее 8,1 млрд рублей, но сейчас финансирование каждый год нужно "вручную" доводить до этой цифры. Так, на 2020 год в федеральном бюджете на эти цели заложено только 5,8 млрд рублей. Минвостокразвития рассчитывает, что сумма будет увеличена при корректировке бюджета и с помощью субсидий из резервного фонда, как это было сделано в предыдущие годы.

Например, в прошлом году продажи субсидируемых билетов в дальневосточных регионах остановились уже в первые месяцы, так как первоначальные лимиты были исчерпаны. Вновь билеты появились только в апреле, когда правительство выделило дополнительно 2,5 млрд рублей. При этом за билетами выстроились очереди в кассы. Как отмечают в Минвостокразвития, долгосрочная программа позволяет закрепить нужную сумму на несколько лет и решить эту проблему.

О программе

В ноябре глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил планировать субсидирование авиаперевозок на несколько лет вперед, а не только на ближайший год. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поддержал предложение увеличить горизонт планирования.

По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет в эконом-классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.