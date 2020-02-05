Представители бизнеса заявили о росте оптовых цен на медицинские маски

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оптовые цены на медицинские маски выросли в несколько раз, сообщил ТАСС гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. При этом цены повышают все участники оборота - производители, дистрибьюторы и аптечные сети.

"Цены выросли в несколько раз, и ее завышает каждый участник цепочки. Причиной тому является непокрытый спрос на медицинские маски, а также отсутствие в России сырья для их изготовления - оно в основном импортируется. Если темпы высокого спроса продолжатся, то, скорее всего, возникнет дефицит масок", - сказал Шуляк.

Его слова подтверждает предприниматель, занимающийся экспортом медицинских масок. "Если до событий, связанных с коронавирусом, оптовая цена маски составляла в среднем 1,5 рубля, то вчера [4 февраля 2020 года] она составляла уже 12 рублей", - рассказал он ТАСС.

Председатель совета директоров "Р-Фарм", председатель "Деловой России" Алексей Репик также соглашается с фактом завышения цен. "Спрос в разы превышает предложение, на нерегулируемом рынке это приводит к повышению цен", - сказал ТАСС Репик.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

О коронавирусе

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

О ситуации с масками в России

Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ждет до 5 февраля от своих территориальных управлений информацию о ценах на маски и лекарства в аптеках страны.