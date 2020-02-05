Эксперты: меры по снижению оттока населения повысят кредитоспособность бедных регионов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Меры, инициированные спикером Госдумы Вячеславом Володиным и направленные на снижение оттока населения из бедных регионов, повысят их кредитоспособность. Об этом говорится в комментарии международного рейтингового агентства Moody's.

Ранее Володин заявил, что считает необходимым создать рабочую группу, которая изучит ситуацию в пяти субъектах РФ, где в 2019 году зафиксирована самая большая убыль населения, и предложит решение по замедлению быстрого оттока жителей из более бедных регионов страны в более богатые районы через повышение качества жизни, развитие экономики.

"Принятие мер, направленных на решение демографических проблем российских регионов, разработку которых инициировал спикер Госдумы В. Володин, может оказать положительное влияние на их кредитоспособность", - говорится в материале.

Агентство считает, что от инициативы больше всего выиграют Республика Коми (рейтинг "стабильный", Ba3) и Омская область ("стабильный", Ba3), где миграция является основной причиной убыли населения.

В Moody's отметили, что предложенная мера является первой значительной инициативой федеральных органов власти, направленной на решение демографических проблем российских регионов, и является позитивным фактором для регионов, испытывающих быстрое сокращение населения.

В рабочую группу по вопросам демографии войдут члены российского парламента, представители российского федерального правительства и регионов с наибольшей убылью населения. Рабочая группа разработает меры по борьбе с миграцией из небогатых регионов, обусловленной существенным неравенством в доходах и уровнем жизни в разных частях страны.

По данным Росстата, наибольшая убыль населения с 2016 до 2019 года зафиксирована в Еврейской автономной области, Республике Коми, Магаданской, Тамбовской и Курганской областях. В 2019 году наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.), Волгоградской (15,8 тыс.) областях и Алтайском крае (15,8 тыс.).