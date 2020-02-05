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"Россети" планируют создать дочернюю компанию для управления ЖКХ на Северном Кавказе

Гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов сообщил, что для этого необходимо провести аудит ЖКХ объектов округа и целый комплекс мероприятий
Генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов Елена Березина/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов
© Елена Березина/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. "Россети" планируют создать на базе "Россети Северный Кавказ" дочернее специализированное предприятие для управления проблемными компаниями жилищно-коммунального хозяйства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом журналистам в среду сообщил заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Есть решение правительства РФ по СКФО, чтобы группа "Россети" провела пилотное управление ЖКХ в округе. <...> У нас есть понимание, что должно быть создано отдельное дочернее общество на базе "Россети Северный Кавказ", которое займется управлением ЖКХ СКФО. Для этого необходимо провести аудит ЖКХ объектов округа и целый комплекс мероприятий. Что из этого получится - покажет время. Считаю, что это позволит нам развить новые стратегические компетенции и навести порядок с собственными финансами ", - сказал Иванов.

По его словам, уровень платежей ЖКХ в СКФО - один из самых низких в стране, что отражается на прибыли компании и энергоснабжении потребителей. Уровень платежей ЖКХ за электроэнергию в СКФО в 2019 году составил 34,8%. Ежегодная недоплата составила более 1 млрд рублей. "Мы провели встречу с правительством Чеченской Республики, у нас есть понимание, что можем взять под управление "Чечводоканал", который имеет огромные долги", - отметил руководитель компании.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа "Дагестанская сетевая компания", "Дагестанская энергосбытовая компания", "Каббалкэнерго", "Севкавказэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Чеченэнерго".

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