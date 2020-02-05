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Китайская вирусная пневмония

Российский рынок акций завершил торги ростом на позитивном внешнем фоне

Курс доллара упал до 62,883 рубля, курс евро - до 69,165 рубля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду завершил торги ростом вслед за мировыми площадками на новостях о разработке в Китае лекарств против коронавируса. Индекс Мосбиржи прибавил 0,54% и достиг отметки 3114,25 пункта, индекс РТС подрос на 0,86% - до 1560,48 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара по состоянию на 18:56 мск упал на 0,35% - до 62,883 рубля, курс евро - на 0,73%, до 69,165 рубля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 4,16% - до $56,02 за баррель.

Ситуация на рынке

Рынок акций РФ развил восстановительный рост на фоне позитивной динамики торгов на зарубежных площадках и повышения цен на нефть, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Триггером для усиления покупок рисковых активов стали сообщения о создании в КНР лекарства против коронавируса. Нефть также дорожает на сигналах со стороны ОПЕК к готовности дополнительно снизить добычу сырья в условиях "вирусного" сокращения спроса. Вместе с тем риски глобального распространения коронавируса остаются актуальными, вакцины по-прежнему нет, а на клинические испытания препарата для лечения зараженных может уйти до года", - говорит эксперт.

Рынок завтра

В четверг оптимизм на рынках может несколько снизиться, считает Бахтин.

В фокусе внимания инвесторов будет следующая статистика: объем промышленных заказов в Германии за декабрь 2019 года и производительность труда в несельскохозяйственном секторе США за IV квартал. Также в четверг состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в Брюсселе.

В России будет опубликована динамика инфляции за январь, а также недельные данные по международным резервам.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 3100-3140 пунктов, по курсу доллара - 62,4-63,5 рубля.

ИК "Фридом Финанс" ожидает, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3115-3180 пунктов, доллар - 62,2-62,85 рубля.

Теги
РоссияКитайЛагард, КристинКитайская вирусная пневмония
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