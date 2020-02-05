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Глава деловой соцсети LinkedIn Джефф Вайнер объявил об отставке

Новым главой станет Райан Рослански
Генеральный директор LinkedIn Джеффри Уинер AP Photo/Eric Risberg
Описание
Генеральный директор LinkedIn Джеффри Уинер
© AP Photo/Eric Risberg

ТАСС, 5 февраля. Генеральный директор компании LinkedIn, владеющей одноименной социальной сетью для делового общения, Джефф Вайнер объявил о своей отставке с 1 июня 2020 года. Об этом он написал в среду на своей странице в данной соцсети.

"Ранее сегодня я отправил следующее письмо нашим сотрудникам в LinkedIn, объявив, что с 1 июня 2020 года я начну свой следующий шаг в качестве исполнительного председателя, а Райан Рослански станет нашим новым главой", - написал Вайнер.

Социальная сеть LinkedIn основана в 2003 году в Калифорнии. Платформа дает возможность устанавливать бизнес-контакты. В 2016 году компанию приобрела американская корпорация Microsoft.

В середине ноября 2016 года Роскомнадзор внес LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, направив операторам связи уведомление о блокировке ресурса.

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