Украинский "Южмаш" объяснил безысходностью закупку в РФ алюминия для американской ракеты

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украинская компания "Южмаш" признала, что изготавливает детали первой ступени американской ракеты "Антарес" из российского алюминия, так как иного не предусматривают технические нормы проекта. Об этом в среду сообщила пресс-служба предприятия.

"26 января текущего года рядом украинских СМИ опубликована информация о закупке предприятием "Южмаш" алюминия у поставщика из Российской Федерации. Эта информация соответствует действительности. Верным является также предположение журналистов о цели закупки, а именно, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя "Антарес", - говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили эту необходимость жесткими требованиями к качеству, сославшись на проектную документацию, в которой указана страна происхождения закупаемого материала. "Во многих случаях происхождение материала непосредственно отмечается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае с закупкой, о которой идет речь", - пояснили в компании.

В сообщении также указано, что выбор другого поставщика все же возможен, однако требует большого объема дополнительных работ от разработчика и "немалых затрат со стороны заказчика". "Южмаш" не в состоянии влиять на этот процесс", - констатировали в компании.

Пресс-служба подчеркнула, что "международная и украинская политики санкций не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов".