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Политический кризис в Венесуэле
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США рассматривают вариант применения санкций в отношении "Роснефти"

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© Сергей Коньков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. США рассматривают возможность применения санкций в отношении компании "Роснефть" в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом. Об этом заявил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном визиту в Вашингтон лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, представитель администрации США высокого ранга.

Его попросили уточнить, изучает ли американское правительство в том числе вариант использования санкций в отношении "Роснефти". "Абсолютно. Рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления - будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других. Да, абсолютно, это было и остается на столе", - ответил представитель исполнительной ветви власти США.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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