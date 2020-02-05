ФГ "Будущее" объявила о делистинге с Московской биржи

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Финансовая группа "Будущее" объявила о намерении исключить свои ценные бумаг из котировального списка на Московской бирже. Об этом говорится в материалах компании, размещенных в среду на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Формулировки решений, принятых единолично одним участником, которому принадлежат все голосующие акции: обществу обратиться в публичное акционерное общество "Московская Биржа" с заявлением о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций. Поручить Генеральному директору осуществить все необходимые мероприятия для обращения на Мосбиржу с заявлением о делистинге", - говорится в сообщении.

В соответствии с этим, также было принято решение изменить форму организации ФГ "Будущее" с публичного акционерного общества (ПАО) на акционерное общество (АО).

Кроме того, полномочия всех членов совета директоров компании будут прекращены.

В начале декабря сообщалось, что ГК "Регион" планирует выкупить у миноритариев "ФГ Будущее" оставшийся пакет акций в 2,5% по цене 80,81 руб. за акцию. В июле ИК "Ленинградское адажио" (принадлежит мажоритарному акционеру ГК "Регион" Сергею Сударикову) выкупила 66,6% акций "ФГ Будущее" у кипрской Riverstretch Trading & Investments Limited. В августе компания выставила оферту на покупку у миноритариев очередной доли акций компании по цене 80,81 руб.

В результате сделки "Ленинградское адажио" получило долю в "ФГ Будущее" в размере 97,52%.