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Лондонский суд принял прецедентное решение по борьбе с отмыванием денег

Супруга экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева не смогла объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Ее особняк могут арестовать

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева не смогла оспорить в лондонском суде ордер, требующий от нее объяснить происхождение денег на покупку дома в престижном районе Найтсбридж. Как сообщила в среду газета The Daily Telegraph, теперь, если Замира Гаджиева не сможет отчитаться о том, как получила эти средства, ее особняк на западе Лондона будет арестован британскими властями.

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Гаджиева была первой жительницей Великобритании, в отношении которой в феврале 2018 года был применен новый правовой механизм "Ордер на богатство неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO). Всего ордера было выдано два: от женщины потребовали объяснить, откуда у нее самой и ее мужа появились средства на покупку дома в Найтсбридже стоимостью £11,5 млн ($15 млн), а также гольф-клуба стоимостью £10,5 млн ($13,5 млн) в графстве Беркшир рядом с городком Аскот, где ежегодно проходят знаменитые скачки. В документах следствия также указывается, что за последние 10 лет Гаджиева потратила в лондонском универмаге Harrods £16 млн ($21 млн) на предметы роскоши.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью приветствовали решение суда, назвав его "полезным прецедентом для будущих дел, касающихся UWO". Там также подчеркнули, что "продолжат искать возможности для использования подобных ордеров в целях борьбы с противоправной финансовой деятельностью и организованной преступностью".

Замира Гаджиева - супруга бывшего президента Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева (занимал этот пост в 2001-2015 годах). В 2016 году он был осужден Бакинским судом по тяжким преступлениям на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. В сентябре прошлого года приговор был увеличен до 16,5 года. Следствием установлено, что в 2001-2015 годах по указанию Гаджиева были совершены незаконные вексельные операции, связанные с заключением с зарегистрированными в разных странах юридическими лицами договоров о купле-продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму $3,4 млрд и €987 млн. В целом, по данным следствия, в результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Гаджиев и его сообщники нанесли банку ущерб в размере 4,7 млрд манатов ($2,8 млрд).

Власти Азербайджана пытались добиться экстрадиции супруги Гаджиева, которая была временно помещена под арест, а затем отпущена под залог в размере £500 тыс. (больше $650 тыс.), однако в сентябре прошлого года британский суд отказался выдавать ее Азербайджану. Судья Эмма Арбатнот выразила сомнения в независимости азербайджанских судов и мотивировала свое решение тем, что на родине "право Гаджиевой на отправление правосудия может оказаться вопиющим образом нарушено".

Теги
АзербайджанВеликобритания
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