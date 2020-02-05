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"Россети Северный Кавказ" в 2020 году приобретут сети Махачкалы, Нальчика и Владикавказа

Глава компании Виталий Иванов отметил, что в Махачкалу нужно вложить более 3 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" в 2020 году приобретут сетевые комплексы Махачкалы, Нальчика и Владикавказа. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Махачкала - самый проблемный субъект на Кавказе. В Махачкалу долго никто не вкладывал ни копейки, самая низкая надежность именно там, ниже нет нигде. Свет отключается каждый день только в Махачкале, и только в этот один город нужно вложить более 3 млрд рублей", - сказал Иванов, отметив, что сделка по консолидации может быть завершена в июне. Стоимость сделки, как говорит гендиректор компании, "составит не более 1 млрд рублей".

"Следующее - это Нальчик, мы провели все переговоры с руководителем муниципального образования, республики, сегодня выходим на соглашение по консолидации сетевого комплекса города Нальчика. Считаем, что сделка может быть закрыта в июле. По сути дела, столица КБР будет под управлением "Россети Северный Кавказ", - добавил гендиректор компании.

Он отметил, что в 2020 году также планируется присоединить сетевые предприятия Владикавказа. "Во Владикавказе сегодня встречался с Битаровым (главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым), они подтвердили все намерения по Владикавказу. То есть у нас февраль-март - завершается оценка, инвентаризация полностью уже проведена. Это будет сделка по консолидации", - добавил Иванов.

По его информации, помимо этих трех крупных городов, есть еще ряд небольших городов и районов, сети которых будут присоединены к "Россети Северный Кавказ". "Три города, три столицы - для нас это очень серьезное предложение и для нашей экономики в том числе. На экономику это повлияет по Махачкале пока отрицательным образом, потому что высокие потери в комплексе. Казалось бы, нам с точки зрения экономики невыгодно приобретать данный актив, но наша программа по снижению потерь должна это нивелировать", - добавил Иванов.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа Дагестанской сетевой компании, Дагестанской энергосбытовой компании, "Каббалкэнерго", "Севкавказэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Чеченэнерго".

Теги
РоссияСКФОДагестанСеверная Осетия
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