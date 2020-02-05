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Во Владикавказе завершили все мероприятия по 14 проектам консервации завода "Электроцинк"

Сейчас продолжаются работы по демонтажу свинцового производства

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. Все мероприятия по 14 проектам консервации на каждый опасный производственный объект завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК), на котором произошел пожар в октябре 2018 года, реализованы во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в администрации завода.

После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне 2019 года предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

"Разработаны 14 проектов консервации на каждый опасный производственный объект. Выполнены все мероприятия, предусмотренные проектами. После проведенных мероприятий по консервации все указанные объекты исключены из реестра опасных производственных объектов", - сказал собеседник агентства.

Часть электролизного цеха, которая подверглась горению при пожаре, демонтирована. В настоящее время продолжаются работы по демонтажу свинцового производства. На заводе также уточнили, что в Северной Осетии не планируется создание нового производства.

Всего АО "УГМК" предложено 795 вакансий для работников, с кем были расторгнуты трудовые договоры. Из их числа трудоустроилось 35 человек, остальные от вакансий отказались.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806.

После пожара в одном из цехов завода было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

Служба занятости в Северной Осетии трудоустроила 15 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе, еще 28 нашли работу самостоятельно (из 1111 человек, которые обратились в комитет).

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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