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Главе одной из крупнейших в ЕС сетей гостиниц Melia Hotels запрещен въезд в США из-за Кубы

Запрет связан с тем, что компания управляет двумя отелями на Кубе

ТАСС, 5 февраля. Генеральный директор и вице-президент одной из крупнейших в Европе сети отелей Melia Hotels Габриэль Эскаррер получил письмо от Госдепартамента США, в соответствии с которым ему запрещен въезд в Соединенные Штаты, поскольку принадлежащая ему компания ведет деятельность на Кубе. Об этом сообщила Melia Hotels в пресс-релизе на своем сайте.

"Мы подтверждаем, что 11 октября 2019 года генеральный директор Melia Hotels International получил письмо от Госдепартамента Соединенных Штатов, в котором <...> [указано, что] в случае непринятия в течение 45 дней ряда условий, связанных с деятельностью дочерней компании в Республике Куба, ему будет запрещен въезд в США. Мы считаем, что подобные письма были отправлены более чем 50 компаниям с активами на Кубе", - указано в заявлении.

Отмечается, что запрет связан с тем, что компания управляет (но не владеет) двумя отелями на Кубе. Melia Hotels указала, что указанные в письме условия неприемлемы для нее.

Melia Hotels - одна из крупнейших сетей отелей Европы, ее гостиницы есть во многих странах мира. Капитализация компании составляет $1,715 млрд, штаб-квартира расположена в Испании.

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СШАКуба
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